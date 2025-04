Exportations : hausse de 13,7 % entre le 1er et le 10 avril

Photo : YONHAP News

Sur les dix premiers jours d’avril, les exportations ont progressé de 13,7 % sur un an, à 18,6 milliards de dollars. Toutefois, celles vers les Etats-Unis ont baissé de 0,6 % pour s’établir à 3,5 milliards de dollars. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par l’Administration des douanes.La diminution des ventes des produits sud-coréens aux USA peut s’expliquer par la mise en place par Washington de droits de douane sur l’acier et l’automobile, ainsi que par l’effet de base, après la forte augmentation en 2024. Quant à celles vers la Chine et l’Union européenne, elles ont bondi respectivement de 8,8 % et 30,6 %. Ces trois destinations représentent quasiment la moitié de l’ensemble.S’agissant des importations, elles ont grimpé de 6,5 %, à 19,7 milliards de dollars. La Corée du Sud a donc affiché un déficit commercial de 1,1 milliard de dollars entre le 1er et le 10 avril.