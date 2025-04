Présidentielle anticipée : Lee Jae-myung dévoile sa vision pour « Une vrai Corée du Sud »

Photo : YONHAP News

L’ancien chef de file du Minjoo, qui a officiellement déclaré sa candidature à la présidentielle, a tenu ce matin une conférence de presse pour présenter sa vision, sous le slogan « Une vraie Corée du Sud commence maintenant, c’est le moment de Lee Jae-myung ».Lee Jae-myung a affirmé que ce scrutin n’était pas une simple élection présidentielle, mais un tournant historique. Selon lui, il s'agit de prouver que le pays est capable de surmonter l'insurrection d'un chef de l'Etat pour s’imposer sur la scène mondiale et non pas de s’enfoncer dans une régression destructrice.L'ex-gouverneur de Gyeonggi a ensuite souligné la nécessité de restaurer la vie des citoyens, la paix et la démocratie, tout en relançant une économie à l’arrêt. Il a également appelé à dépasser les limites d’une société centrée uniquement sur la croissance quantitative, avant de plaider pour une transition vers une société fondée sur les valeurs.Lee a indiqué que le second mandat de Donald Trump marquait le début d’une guerre du protectionnisme, et que les conflits idéologiques ainsi que les luttes entre camps politiques paraissaient dérisoires comparées aux immenses enjeux de survie qui attendent la Corée du Sud. Enfin, il a promis de se mettre au service des citoyens afin d’ouvrir la voie à la sortie de crise et à un nouveau départ.