Gallup-Corée : Lee Jae-myung favori pour devenir le futur dirigeant

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, ancien chef du Minjoo, reste la personnalité politique préférée pour la fonction présidentielle. C'est ce que révèle une enquête de Gallup-Corée, réalisée entre le 8 et le 10 avril auprès de 1 005 électeurs. Lee obtient le soutien de 37 % des interrogés, contre 9 % pour Kim Moon-soo, ex-ministre de l'Emploi et du Travail.Viennent ensuite Hong Joon-pyo, ancien maire de Daegu, et Han Dong-hoon, ex-dirigeant du Parti du pouvoir du peuple (PPP), avec respectivement 5 et 4 %. Près de 30 % des sondés n’ont désigné aucun nom en particulier.Concernant les priorités pour le prochain chef de l'Etat, 48 % souhaitent une relance économique, 13 % évoquent la nécessité de renforcer l’unité nationale tandis que 9 % demandent des mesures pour améliorer et stabiliser la vie du peuple.Enfin, à propos de la destitution de l'ancien dirigeant Yoon Suk Yeol, 69 % approuvent la décision de la Cour constitutionnelle, alors que 25 % s'y opposent.Le sondage a été mené par téléphone avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.