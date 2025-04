Photo : YONHAP News

La pluie s'invite sur toute la Corée du Sud pour ce deuxième lundi d’avril. Malgré un réveil sous le soleil dans la partie du nord, les nuages vont rapidement faire leur retour et apporter avec eux des précipitations. Dans le Gangwon, la neige sera de nouveau au rendez-vous après les importantes chutes de ce week-end.De leur côté, les températures chutent considérablement par rapport à la semaine dernière. Ce matin, il fera 3°C à Séoul, 5°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 1°C à Andong, 4°C à Daegu et 6°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 10°C dans la capitale, 11°C à Daejeon, 12°C à Andong, Jeonju et Gwangju, 14°C à Daegu ainsi que 15°C à Busan.