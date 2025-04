Présidentielle anticipée : deux retraits au sein du PPP

Photo : KBS News

Deux surprises dans la course à la présidentielle anticipée au sein du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Yoo Seung-min, ancien candidat à la présidence en 2017, et Oh Se-hoon, le maire de Séoul, ont déclaré ne pas participer aux primaires.Yoo a justifié sa décision en déplorant que son parti se dirige vers l'extrême, au lieu d'englober le milieu de l'échiquier politique. Oh a lui aussi critiqué le PPP, devenu l'ancien parti présidentiel, qui n'exprime aucun remord à l'égard de la destitution de Yoon Suk Yeol, issu de ses rangs.Les conservateurs craignent que le retrait de ces deux candidats considérés comme modérés ne soit susceptible d'impacter les résultats de la présidentielle anticipée. Pour le parti, ces abandons seraient motivés par la clause interdisant le vote transpartisan du règlement des primaires, clause en général défavorable aux candidats modérés, et l'éventuelle candidature de Han Duck-soo, le président intérimaire.En effet, de nombreux élus de la formation appellent Han à se porter candidat. Néanmoins, les candidatures étant acceptées uniquement aujourd'hui et demain, sa participation semble impossible.Une dizaine de participants devraient s’affronter au premier tour de la primaire, à l'issue duquel les candidats finaux seront sélectionnés.