Présidentielle anticipée : Kim Kyung-soo prône un développement régional plus équitable

Photo : KBS News

Le Minjoo, la formation majoritaire à l’Assemblée nationale, se prépare à ses primaires en vue de l’élection présidentielle anticipée qui aura lieu le 3 juin. Quatre candidats y participeront. Parmi eux, Kim Kyung-soo, un proche de l'ancien président Roh Moo-hyun, a annoncé sa candidature à Sejong où Roh avait fait construire un complexe gouvernemental pour accélérer le développement équilibré des régions.Lors de cette annonce officielle, l'ancien gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud a promis de déplacer le bureau présidentiel dans cette ville du centre de la péninsule, ainsi qu’une décentralisation plus avancée.De son côté, Kim Dong-yeon s'est également dit favorable au déménagement du bureau présidentiel à Sejong et à la création d'une coalition pour défendre la Constitution. Le gouverneur de la province de Gyeonggi s'est néanmoins montré mécontent des modalités des primaires, qui limitent la participation des citoyens non membres du parti.De son côté, Lee Jae-myung finalise la liste de ses collaborateurs pour sa campagne. L'ancien chef de file de la formation de centre-gauche se rendra aujourd'hui dans une entreprise de fabrication de semi-conducteurs pour l'IA et y soulignera le rôle du gouvernement dans les investissements à injecter dans les technologies de pointe.