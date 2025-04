Kim Jong-un accorde des bourses aux Coréens du Japon

Photo : YONHAP News

A l’occasion de l’anniversaire de son grand-père Kim Il-sung, le 15 avril, Kim Jong-un a envoyé une aide éducative et des bourses d’un montant total de 287 millions de yens, soit environ 1,76 million d’euros, à l’Association générale des Coréens résidant au Japon. C’est ce qu’a rapporté ce matin l’agence de presse officielle du pays communiste.Selon la KCNA, le dirigeant nord-coréen a déclaré que ces bourses visaient à soutenir l’éducation démocratique et nationale des enfants de la communauté coréenne installée sur l’archipel. Avant d’ajouter que Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un leur avaient déjà fait parvenir, à 171 reprises, un total cumulé de 49,98 milliards de yens, l’équivalent de 307,46 millions d’euros.Depuis son arrivée au pouvoir, Kim III envoie chaque année des bourses à cette période. L’an dernier, il avait ainsi transféré 303,7 millions de yens, soit environ 1,87 million d’euros. Ce soutien éducatif s’inscrit dans une volonté de maintenir l’attachement et la fidélité des jeunes générations de la diaspora coréenne au régime.