Présidentielle anticipée : le Minjoo détermine le cadre de ses primaires

Photo : YONHAP News

La présidentielle anticipée aura lieu le 3 juin prochain. Dans ce cours laps de temps, les partis politiques doivent déterminer leur candidat pour le scrutin. Au sein de chaque mouvement, le processus de sélection s’organise.Après le Parti du pouvoir du peuple (PPP), c’est au tour du Minjoo de fixer les modalités de ses primaires qui seront semi-ouvertes. Il s’agit de désigner le candidat définitif par le vote de ses adhérents et par les sondages d’opinion, comptant chacun pour 50 %.Afin de pouvoir voter, les 1,1 million d’adhérents doivent remplir un certain nombre de conditions comme être membres du parti depuis au moins 12 mois et verser une cotisation depuis au moins six mois. Ceux qui sont âgés de 16 à 18 ans participeront pour la première fois aux primaires, qui seront organisées dans quatre régions : le Chungcheong, le Gyeongsang, le Jeolla et la métropole du Grand Séoul.Quant aux enquêtes d’opinions, elles seront réalisées par deux instituts auprès d’un échantillon de 1 million de citoyens, choisis à l’aide de numéros de téléphone sécurisés.Pour les trois précédentes présidentielles, la formation de centre-gauche avait sélectionné son candidat via des primaires citoyennes. Mais, une possible intervention des électeurs du parti adverse ayant été évoquée, comme ce fut le cas en 2022, l’a poussée à réviser cette méthode pour la prochaine échéance. Néanmoins, certains dénoncent une règle partiale, qui ne favorise que Lee Jae-myung, le grand favori. L’un des candidats déclarés, Kim Doo-kwan, a annoncé envisager d’annuler sa candidature.Par ailleurs, du côté du PPP, l’inscription préliminaire des candidats aux primaires a débuté aujourd’hui pour deux jours.