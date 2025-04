Orchestre symphonique de Londres : Cho Seong-jin désigné « Artist Portrait »

Photo : YONHAP News

Le pianiste sud-coréen Cho Seong-jin a été désigné « Artist Portrait » par l’Orchestre symphonique de Londres. Son agence KD Schmid a annoncé vendredi dernier qu’il participerait à une tournée européenne dès septembre, dans le cadre de la saison 2025-2026 de l’orchestre britannique. Le titre d’« Artist Portrait » est accordé à un musicien que l’orchestre met en lumière tout au long de l’année, à travers des concerts symphoniques, de la musique de chambre et des récitals.En septembre, Cho interprétera le Concerto pour piano n°2 de Prokofiev sous la direction d’Antonio Pappano, chef principal de l’orchestre. En novembre, il présentera un nouveau concerto pour piano spécialement écrit pour lui par le compositeur sud-coréen Shin Dong-hoon. Puis, en février 2026, il retrouvera l’orchestre pour jouer le Concerto pour piano n°2 de Chopin. À propos de l’œuvre de Shin, Cho Seong-jin a déclaré qu’elle serait non seulement très romantique, mais aussi pleine de fraîcheur et d’une grande profondeur.