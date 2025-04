Coup d'envoi de l'année d'échanges culturels de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine

Photo : YONHAP News

La cérémonie d'inauguration de l’année d’échanges culturels 2025-2026 entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon a lieu cet après-midi à Tokyo. Selon le ministère sud-coréen de la Culture, du Tourisme et des Sports, les représentants des trois pays y seront présents. Le logo officiel, constitué des fleurs nationales, à savoir l'hibiscus pour le pays du Matin clair, la pivoine pour l'empire du Milieu et les fleurs de cerisier pour l'archipel y sera rendu public et des spectacles représentant les trois cultures traditionnelles seront également organisés.Un grand nombre de manifestations est prévu tout au long du programme, sous le slogan « la culture pour partager davantage et ouvrir un nouvel avenir ensemble ». La danse masquée et la danse avec tambour seront présentées par les artistes sud-coréens, tout comme la danse d'Ainu par le Japon et l'opéra chinois traditionnel.Les trois nations échangeront plus étroitement à travers des concerts, des expositions, des événements sportifs et touristiques. Ainsi, la Corée du Sud accueillera la compétition du jeu de go et l'exposition d'échange de jeunes artistes, entre autres.