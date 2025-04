Exportations des TIC : +9,4 % en mars

Photo : YONHAP News

En mars, les exportations des biens liés aux TIC ont bondi de 9,4 % en rythme annuel, à 20,5 milliards de dollars. Selon le ministère des Sciences et des TIC, la progression a été constatée dans les expéditions de quasiment tous les produits phares : les semi-conducteurs (+11,8 %), les écrans d’affichage (+1,3 %), les téléphones portables (+14,5 %), les ordinateurs et leurs périphériques (+28,1 %).Les ventes des semi-conducteurs ont progressé, favorisées par la diminution du stock des puces mémoires chez les entreprises qui en ont besoin, ainsi que par la hausse de la demande en puces à haute valeur ajoutée pour l’IA, comme les mémoires HBM et DDR5.En ce qui concerne les écrans d’affichage, ils ont été vendus à l’étranger pour une valeur de 1,64 milliard de dollars. C’est la première fois en huit mois que le montant est reparti à la hausse. Dans le cas des téléphones portables et de leurs composants, leurs expéditions se sont plus particulièrement envolées vers la Chine et le Vietnam, les deux principaux fabricants mondiaux de smartphones.Enfin, concernant les ordinateurs et leurs périphériques, l’accroissement de leurs ventes s’explique par l’élargissement des investissements des Etats-Unis et de l’Union européenne pour leurs centres de données.