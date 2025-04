Restrictions chinoises sur les terres rares : Séoul anticipe

Photo : YONHAP News

Les restrictions à l’exportation de terres rares annoncées le 4 avril par la Chine, en réponse aux droits de douane imposés par Donald Trump, pourraient lourdement pénaliser plusieurs secteurs industriels américains, en particulier la défense.Cependant, ces restrictions ne concernent pas que les Etats-Unis, mais s’appliquent à l’ensemble du marché mondial, y compris la Corée du Sud, le Japon et l’Allemagne. Le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie a jugé les stocks publics et privés, ainsi que les alternatives disponibles, suffisants à ce stade. Il prévoit néanmoins une réponse coordonnée avec les entreprises pour anticiper d’éventuels problèmes d’approvisionnement.Les matériaux visés incluent le gadolinium, le terbium, le lutécium et d'autres terres rares lourdes, ainsi que des aimants spécifiques. Toute exportation hors de Chine nécessite désormais une autorisation spéciale du gouvernement. Ces composants sont essentiels à la fabrication de moteurs électriques utilisés pour les véhicules électriques, mais aussi pour certains modèles à moteur thermique, les drones, les robots, les missiles et les vaisseaux spatiaux. Ils entrent également dans la production de moteurs à réaction, de lasers, de phares automobiles, ainsi que dans les condensateurs utilisés dans les serveurs d’intelligence artificielle (IA) et les puces de smartphones.Or, la Chine domine largement ce marché. En 2023, elle assurait 99 % de la production mondiale de terres rares lourdes et 90 % de celle des aimants en terres rares. Le reste provient principalement du Japon et de l’Allemagne, qui dépendent eux aussi de la Chine pour les matières premières.Aux Etats-Unis, Daniel Pickard, président du Comité consultatif sur les minéraux critiques, a averti que ces restrictions pourraient gravement affecter plusieurs secteurs industriels. Il a appelé à une réponse rapide face à cet enjeu stratégique.