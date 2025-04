Droits de douane : Séoul sollicite Washington concernant les produits en cuivre

Photo : YONHAP News

Séoul a demandé à Washington de prendre des mesures favorables concernant les droits de douane sur les produits en cuivre. Selon le journal officiel du gouvernement fédéral américain, hier, le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie a soumis, le 1er avril, sa position au département du Commerce américain en réponse à l'enquête menée en vertu de la section 232 de la loi sur l'expansion du commerce.Dans sa lettre, le ministère a souligné que les produits en cuivre sud-coréens ne représentaient qu’environ 3 % des importations totales de cuivre des Etats-Unis et qu’ils ne constituaient pas une menace pour leur sécurité nationale. Au contraire, principalement utilisés dans des secteurs non liés à la défense, tels que la construction, les infrastructures d'eau potable et l'énergie, ils contribuent positivement à l’économie et à la stabilité des chaînes d'approvisionnement.Le ministère a aussi fait valoir que les droits de douane risquaient de faire augmenter les prix du cuivre aux USA, ce qui affaiblirait la compétitivité des fabricants américains et perturberait les chaînes d'approvisionnement, nuisant ainsi à la sécurité nationale et à l'économie du pays. Et d'ajouter que les entreprises du pays du Matin clair, investissant sur le sol américain et contribuaient à la création d’emplois, utilisaient des feuilles de cuivre sud-coréennes, principalement fournies aux fabricants de batteries sud-coréens. Ces derniers ont investi environ 46,5 milliards de dollars et créé plus de 10 000 emplois.