Photo : YONHAP News

Après un lundi pluvieux, c’est un mardi ensoleillé qui se profile à l’horizon. Le ciel sera dégagé sur l’ensemble du pays, et ce, toute la journée.En conséquence, les températures vont commencer à augmenter. Ce matin, il fera 3°C à Séoul et Daejeon, 5°C à Jeonju, Gwangju et Jeonju, 2°C à Andong et 6°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 14°C dans la capitale, 16°C à Daejeon, Andong et Gwangju, 15°C à Jeonju ainsi que 17°C à Daegu et Busan.