Pyongyang-Pékin-Moscou : possibilité d'un sommet trilatéral lors du Jour de la Victoire

Photo : YONHAP News

La Russie aurait invité Xi Jinping et Kim Jong-un au défilé du 9 mai, alimentant les spéculations sur une possible rencontre trilatérale à Moscou. Si Kim Ⅲ fait le déplacement pour la célébration de la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, ce sera la première fois que les trois dirigeants se réuniraient en personne.D’après le South China Morning Post et les agences russes Tass et Ria Novosti, Vladimir Poutine avait déclaré s’attendre à la venue de son homologue chinois lors de sa rencontre avec Wang Yi à Moscou le 1er avril. Le membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) avait confirmé que l’un des principaux objectifs de sa visite était de préparer ce voyage.De son côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrey Rudenko, avait indiqué le 27 mars que la visite du dirigeant nord-coréen en Russie était en préparation, sans en préciser la date.L’homme fort de Pyongyang avait quant à lui été invité par Poutine lorsqu’il s’était rendue en juin dernier au nord du 38e parallèle. Mais, le porte-parole du Kremlin a refusé de confirmer sa possible participation au défilé, déclarant qu’aucune annonce n’était prévue à ce stade.Certains estiment toutefois qu’au regard des relations actuelles Pyongyang-Pékin, Xi chercherait à éviter une apparition aux côtés de Kim Ⅲ. Pour Shi Yinhong, professeur à l’Université Renmin de Chine, les liens entre les deux pays se sont tendus en raison de l’implication présumée de soldats nord-coréens dans la guerre en Ukraine, des provocations nucléaires répétées et de la décision de Pyongyang d’abandonner la politique de réunification pour désigner la Corée du Sud comme principal ennemi.Par ailleurs, la distance physique entre Pyongyang et Moscou constitue un autre obstacle. En l’absence de vol direct entre les deux capitales, un déplacement en train blindé nécessiterait plusieurs jours de trajet et un engagement de temps important.