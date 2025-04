Anniversaire de Kim Il-sung : Pyongyang souligne la loyauté transmise de génération en génération

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord célèbre aujourd’hui le 113e anniversaire de la naissance de son ancien dirigeant Kim Il-sung. A cette occasion, elle a loué ses réalisations, tout en soulignant l'importance de suivre les idées de Kim Jong-un, le dirigeant actuel, et la loyauté transmise de génération en génération.Le Rodong Sinmun a affirmé que la pensée Juche, créée par Kim Il-sung, continuait de se développer et de s'enrichir grâce aux activités théoriques exceptionnelles de son petit-fils. Le journal officiel du Parti des travailleurs a précisé que la déclaration de ce dernier, selon laquelle l'idéologie Kim Il-sung-Kim Jong-il doit être appliquée dans toute la société en tant que principe suprême du parti, constituait un événement historique dans la lutte pour l'héritage et l'accomplissement de la révolution Juche.D'autre part, le terme « Jour du Soleil », une expression symbolique de la vénération du fondateur de la nation, apparaît cette année de manière relativement fréquente dans les médias nord-coréens. En 2024, le ministère sud-coréen de la Réunification avait estimé que Pyongyang avait modifié la désignation officielle de « Jour du Soleil » en « 4·15 », attribuant cela à une tentative de renforcer l'indépendance de Kim III et de limiter la mystification de son grand-père.