Photo : YONHAP News

Hier, le ministère des Affaires étrangères a annoncé l’envoi des premiers lots de matériel de secours pour les sinistrés du tremblement de terre survenu le 28 mars en Birmanie. Ces fournitures, à savoir 500 tentes, 4 000 bidons d’eau et plus de 80 000 couvertures, issues des stocks de l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (Koica), seront acheminées progressivement par avion à partir d’aujourd’hui.Juste après le séisme, la Corée du Sud avait versé une aide de 2 millions de dollars par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Elle prévoit désormais de compléter ce soutien par l’envoi de matériel humanitaire d’une valeur totale dépassant les 2 millions de dollars, en incluant cette livraison.Pour rappel, lors du séisme en Turquie et en Syrie en 2023, le pays du Matin clair avait déjà apporté une aide d’urgence aux zones touchées.