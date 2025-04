Le gouvernement propose un budget supplémentaire de 12 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé un projet de budget supplémentaire de 12 000 milliards de wons, soit 7,4 milliards d’euros, pour cette année. Cela représente une augmentation de 2 000 milliards de wons par rapport au montant initialement prévu.Ce matin, lors d'une réunion ministérielle consacrée aux questions économiques et à la compétitivité industrielle, le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie Choi Sang-mok a indiqué que ce budget additionnel s’articulait autour de trois priorités : la gestion des catastrophes, le renforcement de la compétitivité du commerce et de l’intelligence artificielle (IA), ainsi que le soutien à la vie quotidienne des citoyens.Premièrement, l’exécutif prévoit d’injecter plus de 3 000 milliards de wons pour protéger la population face aux catastrophes majeures. Notamment, les crédits destinés à la réparation des dommages causés par les sinistres, initialement fixés à 500 milliards de wons, seront doublés afin d’accélérer la reconstruction des régions ravagées par les récents incendies de forêt.Deuxièmement, plus de 4 000 milliards de wons seront mobilisés pour faire face à l’évolution de l’environnement commercial mondial et pour soutenir le développement des technologies liées à l’IA. Enfin, une enveloppe de 4 000 milliards de wons sera consacrée au soutien des petits commerçants et des populations vulnérables.Choi a également présenté un plan de soutien à l’industrie des semi-conducteurs. Selon lui, 33 000 milliards de wons, soit 20,4 milliards d’euros, seront dédiés à cette filière. En particulier, le gouvernement augmentera son soutien à la construction d’infrastructures essentielles à l’industrie des puces, telles que les installations électriques ou hydrauliques. De plus, de nouvelles subventions à l’investissement seront mises en place en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) spécialisées dans la production de matériaux, de pièces détachées et d’équipements de haute technologie.