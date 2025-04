Hanbok Wave : Park Bo-gum, premier modèle masculin de la campagne

Photo : YONHAP News

L’acteur Park Bo-gum a été désigné ambassadeur de la culture Hallyu pour promouvoir la beauté du hanbok à travers le monde. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.Baptisé « Hanbok Wave », ce projet associe des artistes de la vague coréenne à des marques de hanbok dans le but de concevoir des modèles modernes de la tenue traditionnelle du pays du Matin clair. Dans ce cadre, la légendaire patineuse artistique Kim Yuna avait été mise à l’honneur en 2022, suivie par l’actrice-chanteuse Suzy en 2023, puis par l’actrice Kim Tae-ri en 2024.Contrairement aux années précédentes, où l’accent était mis sur le hanbok féminin, cette édition met pour la première fois en avant un artiste masculin. Les entreprises retenues développeront des modèles qui seront ensuite présentés sur les écrans géants de grandes métropoles telles que Séoul, New York, Paris et Milan, ainsi que dans des magazines de mode prestigieux.