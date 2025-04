Incendies : utilisation d’image satellite pour la reconstruction des zones touchées

Photo : YONHAP News

L’Institut national de l'information géographique (NGII) a annoncé aujourd’hui qu’il fournissait des informations spatiales d'urgence basées sur des images satellitaires nationales pour soutenir la reconstruction des zones touchées par les incendies de mars dans le Gyeongsang.Les « images satellitaires nationales » sont des images haute résolution utilisées pour évaluer les dégâts dans des zones sinistrées, souvent difficiles d’accès après des catastrophes. Les « informations spatiales d’urgence » sont des données issues de l’analyse d’images aériennes et satellitaires. Depuis 2020, le NGII fournit ces informations aux ministères et aux autorités locales lors de divers sinistres.Pour rappel, l’institut avait déjà fourni des photos satellites après le tremblement de terre en Turquie en février 2023, et plus récemment, celles de la région de Mandalay, touchée par le séisme en Birmanie le 28 mars.