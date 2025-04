Tokyo propose à Washington la création d’une zone militaire unifiée dans la région

Photo : YONHAP News

Le ministre nippon de la Défense a proposé aux Etats-Unis d’unifier la péninsule coréenne, la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale en une seule zone d’opérations militaires. C’est ce qu’a révélé mardi le quotidien japonais Asahi Shimbun.Gen Nakatani a présenté cette proposition à son homologue américain, Pete Hegseth, lors de leur entretien du 30 mars dernier à Tokyo. Le chef de la Défense japonaise a exprimé sa volonté de renforcer la coopération entre le Japon, les Etats-Unis, l’Australie, les Philippines et la Corée du Sud, en intégrant ces pays dans un « théâtre unique », ou « One Theater », placé sous un commandement unifié pour la conduite d’opérations militaires.Selon certaines sources, Nakatani estime que Tokyo devrait élargir son rôle de leader dans la région indo-pacifique afin de contrer l’influence de la Chine, tout en s’accommodant de l’attitude isolationniste de l’administration Trump. Le secrétaire américain à la Défense a accueilli favorablement cette initiative. Il a également évoqué ce concept lors de sa rencontre avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, en insistant sur l’importance de la coopération entre les cinq pays concernés.Toutefois, des critiques émergent au sein même du ministère japonais de la Défense. Toujours d’après le journal, plusieurs responsables estiment que le concept de « théâtre unique » est encore loin d’être achevé, et déplorent une annonce prématurée. Il indique également que le périmètre géographique et le rayon d’action des Forces d’autodéfense japonaises restent à définir, tout en soulignant que l’archipel pourrait risquer d’être entraîné dans des conflits impliquant d’autres pays ou régions.Pour rappel, la Constitution du pays du Soleil levant stipule le renoncement à l’usage de la force. Toutefois, la loi sur la sécurité adoptée en 2015 autorise l’exercice du droit de légitime défense collective, sous certaines conditions.