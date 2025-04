Automobiles : Trump envisage d’exempter les pièces détachées de taxes

Photo : YONHAP News

Donald Trump envisage de suspendre temporairement les droits de douane sur certaines pièces détachées automobiles, évoquant le temps nécessaire aux constructeurs de relocaliser leur production aux Etats-Unis. Depuis le 3 avril, une taxe de 25 % s’applique aux voitures importées, tandis que celles sur des composants comme les moteurs et boîtes de vitesses entreront en vigueur le 3 mai.Le président américain a également évoqué une éventuelle exemption pour certains produits d’Apple, comme les smartphones, qui bénéficieraient d’une exclusion temporaire des droits réciproques jusqu’à de nouvelles annonces.Cependant, selon le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie, les exportations automobiles vers les USA ont déjà reculé de 10,8 % en mars, atteignant 2,78 milliards de dollars. Et ce, avant même l’entrée en vigueur des nouvelles mesures tarifaires. Sur le premier trimestre, elles auraient chuté de 11,2 %, à 7,77 milliards de dollars.Le ministère a expliqué ce recul par un effet de base, après de bons résultats l’an dernier, mais aussi par la baisse du prix moyen des véhicules, liée au ralentissement des ventes de voitures électriques. Le secteur redoute une baisse prolongée, surtout avec la mise en place de droits de douane américains sur les voitures importées.