Présidentielle : la course aux primaires, c’est parti

Photo : KBS News

Les deux principaux partis politiques se sont lancés dans la course aux primaires en vue de désigner leur candidat respectif à l'élection présidentielle du 3 juin.Le Minjoo organise ce mardi l'inscription des prétendants, qui devrait très probablement se transformer en une lutte à trois. Son ancien chef, Lee Jae-myung, a déclaré aujourd’hui sur les réseaux sociaux qu’il mettrait en œuvre toutes ses compétences pour être choisi par les citoyens et les membres de la formation.L’ancien gouverneur de la province du Gyeongsang du Sud, Kim Kyung-soo, s’est exprimé au siège du parti de centre-gauche, en soulignant la nécessité d’une alliance entre les forces pro-démocratie et pro-Constitution afin de permettre une alternance politique par une victoire écrasante. De son côté, le gouverneur de Gyeonggi, Kim Dong-yeon, a tenu une réunion sur les mesures de réponse aux droits de douane américains en présence des représentants de l’industrie des pièces automobiles.Dans le camp adverse, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) clôt aujourd’hui la liste de ses candidats après deux jours d’inscription. Parmi les prétendants, son ex-président, Han Dong-hoon, s’est rendu à l’Assemblée nationale pour présenter sa vision politique, centrée sur une « classe moyenne en croissance » et un « conservatisme compétent ».L’ancien maire de Daegu, Hong Joon-pyo, a visité le cimetière national de Séoul dédié aux morts pour la patrie, avant de dévoiler, à son QG de campagne, sa vision pour la nation. Enfin, les députés Ahn Cheol-soo et Na Kyung-won accorderont des interviews aux médias.