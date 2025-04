Projet GNL : négociations en cours

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud prévoit de discuter prochainement avec les Etats-Unis du projet américain de gaz naturel liquéfié (GNL), devenu un des principaux enjeux de leurs négociations commerciales. Aujourd’hui, lors d'une conférence à Séoul, le deuxième vice-ministre sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l'Énergie a précisé que des discussions étaient en cours et qu'une visite en Alaska était planifiée pour évaluer la rentabilité du projet.Choi Nam-ho a expliqué que l'importation de GNL depuis cet Etat américain pourrait être bénéfique pour le pays du Matin clair, car la distance de transport vers l'Asie de l'Est serait réduite de moitié. Cependant, il a souligné que les coûts initiaux pourraient être élevés en raison des infrastructures nécessaires, comme les terminaux de liquéfaction et les pipelines, ce qui rendrait le soutien gouvernemental crucial pour la viabilité économique du projet.Le vice-ministre a ajouté que, si ce projet de GNL permet d'obtenir des avantages pour les exportations automobiles, cela pourrait constituer un compromis. Toutefois, il a précisé que cette participation pourrait également entraîner des pertes dans d’autres secteurs. Pour cette raison, l’exécutif n’a pas encore pris de décision finale et continue d'examiner la question en interne. Choi a aussi souligné que la suspension des droits de douane réciproques pendant 90 jours offrirait davantage de temps pour les négociations.