Commandant pour l'Indo-Pacifique : Pyongyang fournit des missiles à Moscou en échange d’équipements de défense aérienne

Photo : YONHAP News

Le commandant pour l'Indo-Pacifique des Etats-Unis (USINDOPACOM) a révélé jeudi dernier, lors d’une audience devant la commission des forces armées du Sénat, que la Corée du Nord avait fourni à la Russie des centaines de missiles balistiques à courte portée et des dizaines de milliers d’obus d’artillerie pour soutenir la guerre en Ukraine. En échange, Pyongyang recevrait des équipements de défense aérienne avancés, notamment des missiles sol-air (SAM).Samuel Paparo a indiqué que le régime de Kim Jong-un ne rencontrait aucune difficulté à fournir des armes et des munitions à son allié. Il a précisé que, même si le type exact de système de défense aérienne livré par Moscou reste à confirmer, même un équipement de seconde catégorie renforcerait les capacités de défense nord-coréennes. Selon lui, cette intensification de la coopération militaire ne se limite pas simplement à une menace pour l’Ukraine. Elle pourrait également compromettre la sécurité des Etats-Unis, de la Corée du Sud, du Japon et déstabiliser l’ensemble de la région.Par ailleurs, plusieurs indices laissent penser que des systèmes d’armement nord-coréens, dont des missiles balistiques KN-15 à moyenne portée, des KN-23 à courte portée et un grand nombre d’obus, ont été acheminés par train vers la Russie.