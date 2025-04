Photo : YONHAP News

Ce mercredi, les sud-Coréens se rendent au travail sous le soleil. Le ciel sera dégagé toute la journée mais il faudra prêter attention au vent qui soufflera sur le pays.Du côté des températures, une grande amplitude est prévue. La matinée sera fraîche alors que l’après-midi plus chaud. Ce matin, il fera 7°C à Séoul et Jeonju, 5°C à Daejeon, 6°C à Gwangju et 10°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 22°C dans la capitale, 24°C à Daejeon et Gwangju, 25°C à Jeonju, 19°C à Busan ainsi que 26°C à Daegu.