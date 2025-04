Exercice Corée-USA : déploiement d’un bombardier B-1B

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont mené un exercice aérien conjoint. Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé, mardi, qu’un bombardier stratégique B-1B et des chasseurs F-16 américains ainsi que des avions de combat F-35A et F-16 sud-coréens y ont pris part.Cette manœuvre visait à renforcer la visibilité de la force de dissuasion élargie des USA dans la région. Mais également de démontrer la capacité de dissuasion conjointe des deux alliés face aux menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes, de plus en plus sophistiquées.Séoul et Washington prévoient de poursuivre l’élargissement de leurs exercices combinés pour contenir les provocations de Pyongyang et renforcer leur coopération en matière de sécurité.Le B-1B est l’un des trois principaux bombardiers stratégiques américains. Grâce à une vitesse maximale de Mach 1,25 et à un rayon d'action de 12 000 km, il peut rejoindre la péninsule coréenne depuis la base américaine de Guam en deux heures.Depuis le début de l’année, des moyens stratégiques américains sont déployés chaque mois sur la péninsule. Le B-1B a déjà été mobilisé le 15 janvier lors d’un exercice conjoint Corée-USA-Japon, puis à nouveau le 20 février. En mars, le porte-avions USS Carl Vinson s’est rendu à Busan pour participer à la manœuvre conjointe « Freedom Shield ». Des déploiements qui suscitent évidemment la colère du régime de Kim Jong-un.