Présidentielle : les primaires s'organisent au Minjoo et au PPP

Photo : YONHAP News

A moins de 50 jours de l’élection présidentielle, le Minjoo a enregistré, mardi, les candidatures des prétendants à la succession du chef de l’Etat destitué, Yoon Suk Yeol. Comme prévu, trois candidats se sont présentés aux primaires du parti de centre-gauche : son ancien dirigeant Lee Jae-myung, l’ex-gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, Kim Kyung-soo, et l’actuel gouverneur de la province de Gyeonggi, Kim Dong-yeon.Ces trois hommes participeront à quatre primaires régionales. Le candidat final sera désigné par les votes des membres du parti et par un sondage d’opinion, chacun comptant pour 50 %.Du côté du Parti du pouvoir du peuple (PPP), onze candidats se sont inscrits aux primaires à l’issue de la période de dépôt des candidatures, clôturée hier. Parmi eux figurent notamment l’ex-ministre de l’Emploi et du Travail, Kim Moon-soo, l’ancien patron du PPP, Han Dong-hoon, les députés Ahn Cheol-soo et Na Kyung-won, ainsi que l’ex-maire de Daegu, Hong Joon-pyo.Le comité électoral du parti conservateur doit publier aujourd’hui la liste des candidats retenus pour participer au premier tour, après examen des dossiers. Des débats entre les sélectionnés auront lieu les 19 et 20 avril. A l’issue d’un sondage d’opinion mené les 21 et 22 avril, quatre candidats seront qualifiés pour le second tour.Après un nouveau sondage d’opinion et les votes des membres, celui qui va représenter la formation à la présidentielle du 3 juin sera désigné le 29 avril s’il obtient la majorité absolue des voix. Dans le cas contraire, un dernier tour sera organisé entre les deux candidats arrivés en tête. Le vainqueur sera alors désigné le 3 mai.