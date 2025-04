Anniversaire de Kim Il-sung : Kim Jong-un ne s’est pas rendu à Kumsusan

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un ne s’est pas rendu au palais du Soleil Kumsusan, où repose le corps de son grand-père Kim Il-sung, à l’occasion du 113e anniversaire de sa naissance, célébré hier. Ce matin, l'agence de presse officielle nord-coréenne a rapporté la visite de hauts responsables du Parti des travailleurs, dont Pak Thae-song et Choe Ryong-hae, mais sans mentionner la présence du dirigeant.Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Kim III s’est régulièrement recueilli au palais pour cet anniversaire, accompagné de hauts responsables. Toutefois, en 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, il avait pour la première fois omis d’y participer. Il y est retourné en 2021 et 2022, cette fois en compagnie de son épouse, avant de cesser toute visite depuis 2023.Alors que l’homme fort de Pyongyang se rendait autrefois sur le site pour les anniversaires de Kim Il-sung et Kim Jong-il, ainsi que pour les grandes dates du régime, ses apparitions se font désormais de plus en plus rares. Une évolution interprétée comme une volonté d’affirmer son propre pouvoir tout en réduisant l’intensité du culte de ses prédécesseurs.