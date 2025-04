Question au gouvernement : deuxième séance en l’absence de Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

Hier, la deuxième séance des questions au gouvernement consacrée aux enjeux économiques a eu lieu à l'Assemblée nationale. Comme lors de la première séance, la veille, le Premier ministre assurant la présidence par intérim n'y a pas assisté. A la place, Han Duck-soo a mené des discussions sur les mesures de réponse aux droits de douane américains. Avant de se rendre sur le site de Kia Motors à Gwangju, dans le sud-ouest du pays, pour y souligner les efforts du gouvernement visant à limiter l'impact des tarifs de 25 % sur les voitures exportées vers les Etats-Unis.Certains observateurs y ont vu, au-delà d'une démarche ordinaire, une tentative de prendre le pouls des électeurs sur le terrain. Néanmoins, Han n'a finalement pas postulé pour la primaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et n'a toujours pas pris de position sur une éventuelle candidature.Cependant, certains députés continuent de faire pression pour qu'il se porte candidat afin de représenter le camp conservateur. Ce qui inquiète la direction du PPP et agace les candidats déclarés pour les primaires. De son côté, le Minjoo exhorte Han à clarifier sa position, lui demandant de démissionner sans tarder s'il a l'intention de concourir à la présidentielle.Par ailleurs, ce mercredi, la troisième et dernière séance des questions au gouvernement, consacrée aux dossiers éducatifs, sociaux et culturels se tiendra au Parlement. Le dirigeant intérimaire, le vice-Premier ministre à l’Education, Lee Joo-ho, le ministre de la Justice, Park Sung-jae, le ministre par intérim de l'Intérieur et de la Sécurité, Ko Ki-dong, ainsi que la présidente de la Commission coréenne des communications (KCC), Lee Jin-sook, ont été appelés à répondre aux interrogations des élus.