S&P maintient la note souveraine de la Corée du Sud à « AA »

Photo : YONHAP News

S&P Global Ratings a annoncé mardi avoir décidé de maintenir la note souveraine de la Corée du Sud à « AA », assortie d'une perspective stable.Selon les prévisions de l’agence de notation américaine, l’économie sud-coréenne devrait connaître un ralentissement au cours des trois à cinq prochaines années. Mais elle devrait toutefois conserver un taux de croissance moyen supérieur à celui de la plupart des pays à revenu élevé. En outre, le déficit budgétaire de l'Etat sud-coréen devrait rester à un niveau approprié durant les trois à quatre années à venir.S&P a également évoqué la crise politique déclenchée par la proclamation de la loi martiale, le 3 décembre, par le président déchu Yoon Suk Yeol. Elle a souligné que le cadre institutionnel et l’environnement politique du pays du Matin clair est l’un des éléments clés soutenant la solidité de son crédit souverain. Avant d’ajouter que, bien que l’état d’exception ait entamé la confiance dans la stabilité politique, les réponses rapides des institutions ont permis d’en limiter les répercussions négatives.Le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances s’est félicité de cette annonce. Pour lui, cela devrait renforcer la crédibilité extérieure du pays, dans un contexte marqué par des tensions politiques internes et une évolution rapide de l’environnement commercial mondial.L’agence avait relevé la note souveraine sud-coréenne de « AA- » à « AA » en 2016. Cette note reste inchangée depuis.