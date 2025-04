Netflix : les contenus sud-coréens se classent deuxième en termes de visionnage

Photo : YONHAP News

Les contenus sud-coréens connaissent une popularité croissante, rivalisant désormais avec les productions hollywoodiennes à l’échelle mondiale. Une étude menée par le spécialiste du marché Ampere, publiée hier, révèle que les programmes « made in Korea » occupent la deuxième place en termes de visionnage sur Netflix derrière les contenus américains, avec une part d’audience de 8 à 9 % depuis 2023.Selon Ampere, le pays du Matin clair représente 17 % des 500 programmes et films les plus populaires non américains sur la plateforme de streaming, soit 85 titres. Parmi les succès notables figurent la saison 2 de « Squid Game », la comédie romantique « Love Next Door » et l’émission culinaire « Culinary Class Wars ». A noter que la série signée Hwang Dong-hyok a enregistré 61,99 millions d'heures de visionnage au second semestre de l'année dernière.La belle performance des contenus sud-coréens est attribuée à une stratégie bien établie de production et de licence de contenus. Ampere rapporte que plus de la moitié des œuvres réalisées en Corée du Sud parmi les 100 meilleures sur Netflix au second semestre 2024 étaient des productions originales, et 31 % étaient exclusives à la plateforme. La majorité a été fournie par CJ ENM, un acteur majeur de l’industrie sud-coréenne. L’engagement de Netflix d’investir 2,5 milliards de dollars dans les contenus sud-coréens d’ici 2028 devrait contribuer à maintenir leur essor.Dans le cadre de cette popularité croissante, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Office national du tourisme coréen (KTO) doivent signer un accord de coopération avec Studio Modak, le producteur de « K-foodie meets J-foodie ». Il s’agit d’une émission mettant en vedette Yutaka Matsushige, l’acteur principal du film « Le Gourmet solitaire », et le chanteur Sung Si-kyung. Dans ce programme, les deux personnalités explorent les cuisines coréenne et japonaise, le tout en japonais.