Corée-USA : volonté de renforcer la coopération spatiale

Photo : YONHAP News

Le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank américain basé à Washington, a organisé mardi une table ronde réunissant des responsables de la politique spatiale de la Corée du Sud et des Etats-Unis. L’occasion pour les deux côtés de manifester leur volonté de renforcer leur coopération en la matière.Lors de cet événement, la directrice générale chargée des questions climatiques, énergétiques, environnementales et scientifiques au ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que l'alliance bilatérale accordait la priorité à la coopération dans les domaines des normes spatiales, de l'économie de l’espace et de la sécurité nationale.Han Min-young a souligné l’importance d’établir des normes applicables au secteur spatial afin d’accompagner la croissance du nombre d’acteurs, notamment privés, dans ce domaine. Elle a ajouté que Séoul pouvait y contribuer grâce à ses compétences accrues. Avant d’affirmer qu’il était également crucial de mettre en place une chaîne d’approvisionnement sûre et fiable dans le cadre de l’économie spatiale et de s’appuyer sur des partenaires et des alliés de confiance pour en garantir la sécurité. Enfin, elle a attiré l’attention sur le double usage, civil et militaire, des activités spatiales, soulignant ainsi la nécessité d’une coopération renforcée en matière de sécurité.Du côté américain, Karen Feldstein, administratrice associée de l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA), a déclaré que le pays du Matin clair était l’un des rares partenaires de son agence, impliqués dans tous les domaines de ses missions. Elle a précisé que la NASA avait conclu 23 accords avec 11 institutions sud-coréennes différentes.Insistant sur l’importance de ce partenariat, Feldstein a affirmé que cette coopération servait les intérêts nationaux des deux pays, faisait progresser leurs priorités communes et contribuait au développement de leur économie spatiale.