Enquête sur l’obstruction à l’arrestation de Yoon : la Police perquisitionne la présidence

Photo : YONHAP News

Ce matin, l'équipe spéciale de la Police chargée d'enquêter sur la proclamation de la loi martiale, a perquisitionné le bureau présidentiel ainsi que la résidence officielle située dans le quartier de Hannam à Séoul.Cette descente avait pour but de saisir le serveur des téléphones cryptés du bureau présidentiel, les locaux du Service de sécurité présidentielle (PSS), ainsi que la résidence du chef de ce service. Elle s'inscrit dans le cadre de l'enquête portant sur des soupçons d’entrave à l’exercice de fonctions publiques, visant l'ex-chef de l’Etat, Yoon Suk Yeol, le chef adjoint du PSS, Kim Sung-hoon, et le directeur du bureau de protection du PSS, Lee Kwang-woo. En janvier, ces derniers auraient délibérément fait obstacle à l'exécution du mandat d’arrêt émis contre Yoon, soupçonné d’insurrection après avoir déclaré l’état d’exception le 3 décembre.Depuis, Kim et Lee font l’objet d’une enquête policière. Quant au président déchu, il a également été mis en examen, mais n’a pas encore été entendu par les enquêteurs.Parallèlement, la Police a perquisitionné le bureau présidentiel afin de mettre la main sur les caméras de surveillance, dans le cadre de son enquête sur les soupçons d’implication de l’ex-ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min, dans l’insurrection présumée. Ce dernier est suspecté d’avoir donné l’ordre de couper l’eau et l’électricité de certains médias pendant la loi martiale.