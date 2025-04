Séoul et Hanoï veulent renforcer la communication sur les tarifs réciproques américains

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et du Vietnam ont tenu hier leur deuxième dialogue bilatéral à Hanoï, au Vietnam. Cho Tae-yul et Bui Thanh Son ont convenu de renforcer leur communication concernant les récents tarifs réciproques imposés par le gouvernement américain. Ceux sur le pays d’Asie du Sud-est, atteignant 46 %, pourraient également affecter les entreprises sud-coréennes, alors que près de la moitié des smartphones de Samsung sont produits sur place.Les deux ministres ont également réaffirmé leur engagement à approfondir leur partenariat stratégique global et ont décidé de renforcer leur coopération dans des domaines clés tels que la diplomatie, la sécurité, le commerce et l'investissement. Mais aussi dans de grands projets d'infrastructure comme les centrales nucléaires, les trains à grande vitesse ainsi que les sciences et technologies.Cho a par ailleurs demandé une coopération renforcée pour résoudre les difficultés rencontrées par les quelque 10 000 entreprises sud-coréennes au Vietnam, notamment en ce qui concerne le travail, les permis de séjour et les autorisations. Son homologue a assuré qu'Hanoï accordait une grande importance à leurs activités et à leur expansion, qu'il s'efforçait déjà de résoudre leurs problèmes, et qu'il continuerait à travailler activement en ce sens.