Présidentielle : la course à l’investiture est lancée au Minjoo et au PPP

Photo : KBS News

A moins de 50 jours de la présidentielle, le Minjoo a enregistré, mardi, les candidatures des prétendants à la succession du chef de l’Etat destitué, Yoon Suk Yeol. Comme prévu, trois personnes se sont présentées aux primaires du parti de centre-gauche : son ancien dirigeant, Lee Jae-myung, l’ex-gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, Kim Kyung-soo, et l’actuel gouverneur de la province de Gyeonggi, Kim Dong-yeon.La première formation dans l’Hémicycle a également signé ce jour un accord en faveur d’élections transparentes. Un débat télévisé entre les trois candidats est prévu vendredi, suivi de quatre primaires régionales dès le lendemain. Son représentant à la présidentielle 2025 sera désigné le 27 avril à parts égales par un vote interne et un sondage d’opinion. En l’absence de majorité, un second tour aura lieu le 1er mai.Du côté du Parti du pouvoir du peuple (PPP), onze candidats s’étaient inscrits aux primaires. Le parti conservateur en a retenu huit ce mercredi : l’ex-ministre de l’Emploi et du Travail, Kim Moon-soo, les députés Na Kyung-won et Ahn Cheol-soo, l’ancienne députée Yang Hyang-ja, le maire d’Incheon, Yoo Jeong-bok, le gouverneur du Gyeongsang du Nord, Lee Cheol-woo, l’ex-patron du PPP, Han Dong-hoon, ainsi que l’ancien maire de Daegu, Hong Joon-pyo.Des débats entre les sélectionnés auront lieu les 19 et 20 avril. A l’issue d’un sondage d’opinion mené les 21 et 22 avril, quatre candidats seront qualifiés pour le second tour. Le 29 avril, le candidat final du PPP sera désigné s’il obtient la majorité absolue des voix, combinant sondage et vote des membres. À défaut, un ultime face-à-face départagera les deux finalistes le 3 mai.Les deux camps annoncent une lutte féroce pour s’imposer. Le Minjoo présente l’élection présidentielle comme une bataille entre les défenseurs de la Constitution et des forces destructrices, tandis que l’ex-parti présidentiel y voit un vote-sanction contre Lee Jae-myung.