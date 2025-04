Photo : YONHAP News

Le ciel se couvre ce jeudi en Corée du Sud. Le nord et le centre du pays verront des nuages s’installer toute la journée, mais sans précipitation annoncée. Le soleil brillera sur les côtes.Ce matin, les températures sont en forte hausse par rapport à la veille. Il fera 16°C à Séoul et Busan, 15°C à Daejeon, 18°C à Jeonju, 17°C à Gwangju, et 14°C à Daegu. Sur l’île de Jeju, le mercure atteindra 21°C. Cet après-midi, il est attendu 24°C dans la capitale et à Jeju, 25°C à Daegu, 26°C à Jeonju et Gwangju, 27°C à Daejeon ainsi que 19°C à Busan.