Cho Tae-yul participe au Sommet du P4G

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères participe au 4e Sommet du « Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) » de 2025, à Hanoï.Lors de la séance plénière de mercredi, Cho Tae-yul a souligné l’importance de relancer l’action mondiale pour la lutte contre la crise climatique. Avant d’évoquer la nécessité pour la communauté internationale de promouvoir l’innovation, l’inclusion et la solidarité en faveur de la transition verte. Il a également fait part d’un nouvel engagement financier de son pays d’environ 1,8 million de dollars pour le P4G, réaffirmant ainsi la volonté de contribuer à son développement et à la lutte contre le changement climatique.Cette réunion a rassemblé plusieurs dirigeants, dont les Premiers ministres vietnamien, éthiopien et laotien. Lors de la cérémonie de clôture, aujourd'hui, la « Déclaration de Hanoï du 4e Sommet du P4G » doit être adoptée, mettant l’accent sur l’importance de promouvoir la croissance et les investissements verts.Lancée en 2018, le P4G est une initiative visant à promouvoir la lutte contre le changement climatique et la réalisation des objectifs de développement durable à travers des partenariats collaboratifs entre les secteurs public et privé. La Corée du Sud y participe depuis sa création.