Aéroport d'Incheon : record de passagers sur les vols internationaux

Photo : YONHAP News

L’Aéroport international d'Incheon a annoncé, mercredi, que le nombre de passagers sur les vols internationaux au cours du premier trimestre 2025 avait atteint un niveau record : 18,6 millions. Il s’agit d’une augmentation de 7,8 % par rapport à la même période l’an dernier. A noter que le nombre de vols internationaux s’est élevé à 105 817, en hausse de 5,7 %.Par pays ou région, le taux d'augmentation du nombre de voyageurs a été le plus élevé pour la Chine avec 24,1 %. Viennent ensuite l’Asie du Nord-Est (16,1 %), l’Amérique (10,8 %) et le Japon (10,4 %).L’aéroport a indiqué que si cette tendance, plus élevée que les prévisions publiées à la fin de l’année dernière, se poursuit, le nombre total de passagers sur les vols internationaux en 2025 pourrait atteindre 76,64 millions.Son estimation initiale était de 73,03 millions.Cependant, son chiffre d'affaires du premier trimestre a été de 643,2 milliards de wons, soit environ 400 millions d’euros, en baisse par rapport à 2019. De plus, le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net ont chuté respectivement de 43,2 et 33,7 %.