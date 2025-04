Time : Lee Jae-myung figure parmi les « 100 personnes les plus influentes de l'année »

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a été inclus dans la liste des « 100 personnes les plus influentes de l'année » du magazine Time, aux côtés du président américain Donald Trump et du numéro un argentin Javier Milei.L’hebdomadaire américain a présenté l’histoire personnelle de l’ancien chef du Minjoo, la première formation de l’Assemblée nationale en Corée du Sud : sa naissance, son adolescence en tant qu’ouvrier, son parcours politique, l’attentat dont il a été victime, ainsi que son rôle de premier plan dans la procédure de destitution de Yoon Suk Yeol après la déclaration de la loi martiale en décembre dernier. Le magazine estime que cette vie pourrait se conclure par son accession au poste de prochain dirigeant de la Corée du Sud.Rosé, membre du groupe BLACKPINK, a pour sa part été sélectionnée dans la catégorie des « Pionniers ». Time explique son choix en soulignant qu’elle est une interprète très dynamique et également compositrice, la décrivant comme une icône et une véritable cheffe.Depuis 2004, la revue américaine choisit chaque année 100 individus ou groupes ayant le plus marqué le monde, que ce soit en bien ou en mal. Parmi les sud-Coréens sélectionnés depuis 2020 figurent l’ancien président Yoon Suk Yeol et le réalisateur Hwang Dong-hyuk de la série « Squid Game » en 2022, l’actrice Yoon Yeo-jeong un an auparavant, ainsi que l’ancienne directrice de l'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), Jeong Eun-kyeong, et le réalisateur Bong Joon-ho en 2020.