Réacteur expérimental : un consortium sud-coréen remporte un contrat pour l’exportation de technologies aux Etats-Unis

Photo : Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)

Un consortium sud-coréen a réussi à exporter des technologies de réacteurs nucléaires de recherche vers les Etats-Unis. Il a signé un contrat pour la conception initiale d’un réacteur expérimental de prochaine génération, un projet lancé par l’université du Missouri. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère des Sciences et des TIC.L’université américaine cherche à construire un nouveau réacteur de forte puissance thermique de 20 MW. La conception initiale a pour but d’analyser les données nécessaires avant de mener le projet. Il s’agit d’examiner les conditions des futurs chantiers de construction et l’impact environnemental, entre autres.Le consortium, composé de l’Institut sud-coréen de recherche sur l'énergie atomique (KAERI), de Hyundai Engineering Co. et de l'entreprise américaine MPR, avait déjà été sélectionné, en juillet 2024, comme soumissionnaire privilégié.Selon le ministère, la signature officielle de ce contrat de première phase est le fruit des efforts de chercheurs sud-coréens pour mettre au point les technologies en la matière et pour les exporter ainsi que de la coopération entre Hyundai et MPR. Les professionnels de l’industrie espèrent que cela permettra de maintenir les échanges en la matière avec les USA, qui risquent d’être touchés par l'inscription de la Corée du Sud sur la liste des pays sensibles (SCL). Une classification établie par le département américain de l'Energie (DOE).A noter aussi que l’importation sud-coréenne du premier réacteur expérimental américain remonte à 1959. C’est la première fois en 66 ans que Séoul réexporte ses technologies vers les Etats-Unis.