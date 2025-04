Pyongyang proteste contre le déploiement d’un bombardier B-1B dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Pyongyang a vivement protesté et émis des menaces en réaction à l’exercice aérien conjoint mené mardi par Séoul et Washington, au cours duquel un bombardier stratégique américain B-1B a été déployé. Dans un communiqué publié aujourd’hui par la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, le porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense a déclaré que ce déploiement constituait une menace flagrante pour la sécurité de son pays. Mais également une provocation grave qui augmenterait la tension militaire de la région à un niveau extrêmement dangereux.Ce porte-parole a ajouté que le nombre de déploiements d'actifs stratégiques américains dans la péninsule coréenne continuait de battre des records, montrant que cela est devenu une pratique militaire habituelle. Avant d’avertir que ces actions pourraient avoir des conséquences négatives graves sur la sécurité des Etats-Unis.Pour rappel, cette année, des bombardiers et des porte-avions américains sont apparus chaque mois près de la péninsule. A chaque fois, le régime de Kim Jong-un avait publié une déclaration de protestation.Par ailleurs, le royaume ermite a critiqué l'attaque israélienne contre la bande de Gaza, accusant Israël de tenter de prendre le contrôle total de la Palestine. A travers un commentaire publié ce matin par la KCNA, il a affirmé que les actions d'Israël et des USA renforçaient le désir d’occuper l'ensemble du territoire palestinien.