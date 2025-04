La banque centrale gèle son taux directeur à 2,75 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a annoncé aujourd’hui qu’elle maintenait son taux de référence à 2,75 %, conformément aux attentes des marchés. Cette décision a été prise au cours de la troisième réunion de l’année de son comité de politique monétaire. L’institution a laissé le taux inchangé en janvier et l’a abaissé d’un quart de point en février.Pour expliquer ce gel, la banque centrale a évoqué l’accroissement du risque de la tendance baissière de la croissance. Et ce, sous l’effet du ralentissement des activités économiques durant le premier trimestre, ainsi que de la dégradation de l’environnement des échanges commerciaux mondiaux. Avant d’ajouter qu’il existe un niveau élevé d'incertitude concernant la trajectoire future de la croissance, en raison de la politique tarifaire américaine et celle de relance du gouvernement de Séoul.S’agissant de la croissance du produit intérieur brut (PIB), la BOK s’est limitée à affirmer qu’elle serait inférieure à 1,5 %, sa prévision de février. Sans pour autant faire état de chiffres précis. En revanche, elle a prévu que l’inflation devrait rester relativement stable, aux alentours de 2 %, et ce dû à la baisse des prix du pétrole à l’international et au ralentissement de la consommation.