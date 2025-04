Corée-USA : début de l'entraînement « Freedom Flag »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis mènent l’exercice aérien conjoint « Freedom Flag » pendant deux semaines, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 2 mai. Cet entraînement de grande envergure mobilisera 90 appareils et 1 100 personnels des deux alliés. Notamment les chasseurs de l’armée de l’air sud-coréenne F-35A, F-15K de KF-16, et les avions de combat des forces américaines F-16 et EA-18G. L’avion supersonique du Corps des marines américains F-35B y prendra part également.Les deux pays doivent réaliser plusieurs missions, telles que l’interdiction aérienne, la défense aérienne, la recherche et le sauvetage au combat, ainsi que l’appui aérien rapproché, afin de mieux coordonner leurs capacités opérationnelles.Au cours de la manœuvre, les chasseurs furtifs de 5e génération F-35A et F-35B endosseront pour la première fois le rôle de forces ennemies simulées. Des drones, tels que les MQ-1 et MQ-9 de l’armée américaine, seront déployés, dans le cadre d’un entraînement intégré entre aéronefs aériens habités et non habités.Biannuel, « Freedom Flag », remplace les entraînements aériens conjoints menés séparément : Korea Flying Training au premier semestre, et Vigilant Defense au second.