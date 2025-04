Présidentielle anticipée : début de la bataille des primaires du Minjoo et du PPP

Photo : KBS News

Les deux principaux partis de Corée du Sud entrent dans le vif de leurs primaires en vue de la présidentielle anticipée. Au Minjoo, le premier mouvement de l’Hémicycle, les trois candidats ont chacun présenté leurs programmes, tout en multipliant les déplacements à la rencontre des électeurs.Lee Jae-myung, qui reste largement favori, a promis d’investir massivement dans l’industrie de la défense, s’il était élu, en considérant celle-ci comme un nouveau vecteur de croissance pour sortir le pays de la crise de faible croissance. Le rival malheureux de Yoon Suk Yeol en 2022 cherche également à gagner le cœur des électeurs du Chungcheong. En effet, il s’est engagé à en faire une capitale administrative et scientifique. Pour ce faire, le siège de la présidence et celui de l’Assemblée nationale seront déménagés, à terme, vers la ville de Sejong, située dans la région, où se sont installés la plupart des ministères.De son côté, Kim Kyoung-soo doit rencontrer cet après-midi la maire de la ville de Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh, en visite au pays du Matin clair. Cette ville suédoise est l'une des pionnières de la transition climatique. L’ancien gouverneur du Gyeongsang du Sud veut en profiter pour annoncer être à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique.Quant à Kim Dong-yeon, qui dirige actuellement le Gyeonggi, la province la plus peuplée du pays, il a lui aussi fait valoir ses programmes électoraux. Il souhaite notamment réformer ce qu’il considère comme les trois institutions de pouvoir représentatives, à savoir le cabinet présidentiel, le ministère de l’Economie et des Finances ainsi que le Parquet.Du côté du Parti du pouvoir du peuple (PPP), les huit candidats se sont réunis aujourd’hui pour promettre des primaires transparentes. Avant de se répartir en deux groupes pour les débats télévisés, via tirage au sort. Ils ont promis, à l’unisson, de faire de leur mieux afin de l’emporter face à leur adversaire du Minjoo.