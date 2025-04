La construction du pont qui relie la Corée du Nord et la Russie s’accélèrent

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et la Russie accélèrent les préparatifs pour construire un pont routier traversant le fleuve Tumen, entre leur frontière. C’est ce qu’a fait savoir Beyond Parallel, un site géré par le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), s’appuyant sur des images satellites collectées entre février et mars derniers.Les clichés montrent qu’en territoire russe, la végétation près du chantier a été arrachée et que des opérations de nivellement du terrain sont en cours. Du côté nord-coréen, une installation présumée de production de béton est apparue à environ 500 mètres à l’ouest du site du futur pont.Par ailleurs, toujours selon le think tank américain, un pont temporaire avait été installé au-dessus du fleuve glacé. Mais il a été démantelé en grande partie, probablement en raison de la fonte des neiges et de la montée du niveau de l’eau, qui ont entraîné une accélération du courant.Ce projet d’infrastructure avait été convenu lors du sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine en juin dernier. Les experts estiment que sa construction permettra d’approfondir la coopération économique entre les deux alliés qui ne sont, actuellement, reliés que par un pont ferroviaire. Les travaux devraient s’achever d’ici la fin de l’année prochaine.