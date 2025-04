Indice de l’égalité des sexes : première baisse sous l’administration Yoon

Photo : YONHAP News

L’indice national de l'égalité hommes-femmes a reculé pour la première fois sous le mandat du président destitué Yoon Suk Yeol. C’est ce que révèlent les données publiées ce matin par le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille.Celui pour l’année 2023 s’établit à 65,4 points, soit une diminution de 0,8 point par rapport à l’année précédente. Créé en 2010, cet indicateur est annuellement mis à jour afin d’évaluer et d’orienter les politiques publiques en matière d’égalité de genre.Dans le détail, c’est le domaine de l’éducation qui a obtenu le meilleur score avec 95,6 points. Il est suivi de la santé et du revenu, avec respectivement 94,2 et 79,4 points.La perception sur l’égalité sexuelle a connu une forte baisse de 6,8 points pour atteindre 73,2. Ce à cause du renforcement des stéréotypes de genre au sein du foyer. Le domaine de la prise en charge des familles a également régressé, du fait de la baisse plus importante du recours au congé parental par les hommes, comparé aux femmes.Selon Lee Dong-seon, responsable de la division de l’intégration de la dimension de genre de l’Institut coréen de développement des femmes, la fermeture des structures de garde et le recours plus fréquent des femmes aux dispositifs de soutien parental après le COVID-19 auraient influencé ces résultats.