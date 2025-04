Météo : air chaud et soleil

Photo : YONHAP News

A la veille du week-end, la météo de la Corée du Sud reste clémente. Si quelques nuages persistent ce matin, le ciel se dégagera au cours de la journée sur l’ensemble du territoire pour laisser place au soleil.Celui-ci s’accompagne de températures supérieures aux normales de saison, laissant entrevoir un air d’été. Ce matin, il fera 17°C à Séoul, Busan et Daegu, 18°C à Daejeon et Gwangju ainsi que 19°C à Jeonju. Sur l’île de Jeju, le mercure grimpera jusqu’à 23°C. Cet après-midi, il est attendu 22°C dans la capitale, 27°C à Daejeon, 25°C à Jeonju, 24°C à Gwangju, 21°C à Busan et 29°Cà Daegu, la maximale.Mais cette tendance ne va pas durer. Samedi, des pluies sont annoncées sur tout le pays ce qui fera redescendre le thermomètre. Dimanche, les précipitations devraient persister le matin avant que le soleil ne fasse son retour au cours de l’après-midi.