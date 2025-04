Sommet de l'Apec : Han Duck-soo insiste sur une préparation rigoureuse

Photo : YONHAP News

Hier, le président de la République par intérim a présidé une réunion du comité préparatoire pour le prochain sommet de l’Apec. Il se tiendra en novembre dans la ville sud-coréenne de Gyeongju. Han Duck-soo a indiqué que l'incertitude croissante de l'économie mondiale augmenterait l'attention internationale sur cet événement et a souligné qu'il était nécessaire d’en déterminer rapidement les plans concrets. Avant de préciser qu'il fallait commencer dès maintenant une promotion stratégique et progressive pour faire connaître la valeur de la marque de la Corée en parallèle des résultats du forum.De plus, le dirigeant intérimaire a demandé aux ministères concernés, aux collectivités locales ainsi qu’ au secteur privé de préparer ensemble et de manière rigoureuse l’organisation. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corée, Chey Tae-won, présent lors de cette réunion, a mis l’accent sur l'importance de la coopération entre les secteurs public et privé.La construction de la plupart des installations pour le sommet, telles que la salle du sommet et le centre des médias, devrait commencer en avril. Le gouvernement a également prévu de garantir un nombre suffisant de logements de qualité pour les chefs d'Etat et les économistes étrangers participants.