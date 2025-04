Yasukuni : le premier ministre japonais ne prévoit pas de visiter le sanctuaire controversé

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais ne se rendra pas à Yasukuni lors du festival du printemps, qui débutera le 21 avril. C’est ce qu’a annoncé jeudi Kyodo News. Il s’agit d’un sanctuaire controversé, où sont également commémorés des criminels de guerre de classe A de la Seconde Guerre mondiale.En octobre dernier, Shigeru Ishiba ne l'avait pas non plus visité, mais avait offert une offrande. L’agence de presse japonaise avait indiqué qu’il s’agissait probablement d’une décision prise en tenant compte des répercussions diplomatiques. Notamment d’éventuelles protestations des pays voisins comme la Corée du Sud et de la Chine. Avant d’ajouter qu’il devrait adopter une approche similaire cette fois-ci.La dernière visite d’un Premier ministre japonais en exercice au sanctuaire Yasukuni remonte à 2013. Il s’agissait de Shinzo Abe. Depuis, Fumio Kishida et Yoshihide Suga ne s’y sont pas rendus, se contentant d’y envoyer des offrandes.Les deux grands rites de printemps et d'automne sont les cérémonies les plus importantes organisées par le temple shinto situé à Tokyo.